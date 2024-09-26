中國重磅政策推出 法人持4理由看好A股行情大開

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-26 11:53

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近日中國人民銀行推出降準、降息、降房貸利率、降二房最低首期比例等重磅政策，力拚催動經濟成長，因而大舉提振中國股匯市表現。滙豐投信認為，由於中國 A 股今年以來受投資人情緒影響，目前市場處於估值相對低位，因此具備長期投資價值，並提出 4 個理由，看好市場信心重塑，有機會激勵 A 股進一步走升，現在不失為長線投資人的逢低布局時點。

滙豐中國 A 股匯聚基金經理人蕭正義指出，由於本次刺激政策涉及降準降息、降低存量房貸利率，新的支持資本市場貨幣政策工具，以及引導提升上市公司品質等一系列重磅利多，將有助於 A 股市場朝向正向發展。

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蕭正義說，首先就中國內需消費而言，將有利於降低消費者負債成本，改善消費意願，藉以拉抬中國總體經濟；其二則是有利於改善上市公司長期股東權益報酬率 (ROE)，進一步提振市場風險偏好；第三，則是促使市場無風險利率的下降與上市公司品質提高，使得具備股利率優勢的上市公司股票有望受益。

最後，則是與內需相關的循環性消費行業將受惠於降息政策，而大金融行業則將可望受益於資本市場支持政策。 其中，滙豐中國 A 股匯聚基金截至 2024 年 8 月底的投資組合，配置內需消費及金融相關政策受惠產業比重達 3 成以上，亦有望同步受惠於本輪刺激政策。