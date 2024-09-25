〈陸港盤後〉 中國MLF利率降30個基點 A股三大指數齊揚

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2024-09-25 16:30

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中國 A 股市場三大指數周三（25 日）收盤同步走高，利多是中國政府政策工具箱火力全開，且中國人民銀行（央行）周三宣布 1 年期中期借貸便利操作（MLF）利率調降 30 個基點。

滬指周三收盤漲 1.16% 報 2,896.31 點，深證成指漲 1.21% 報 8,537.73 點，創業板指漲 1.62% 報 1,641.54 點，兩市成交額合計人民幣（下同）1.1574 兆元。

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保險、媒體、銀行、券商、房地產、石油、醫藥類股走高，酒類股回落。

香港恒生指數周三收盤漲 0.68%，報 19,129.1 點，恒生科技指數漲 0.23%，報 3,924.45 點。

中國央行表示，為維護銀行體系流動性合理充裕，展開人民幣 3,000 億元中期借貸便利（MLF）操作，期限 1 年，最高投標利率 2.30%，最低投標利率 1.90%，中標利率 2.00%，下調 30 個基點。

據《證券時報》報導，央行總裁潘功勝周二在國新辦記者會上宣布近期將降準、降息後，MLF 中標利率是第一個下行的市場化利率。

潘功勝周二宣布，降低存款準備金率和政策利率，即 7 天期逆回購操作利率下調 0.2 個百分點，從目前的 1.7% 調降至 1.5%，同時引導貸款市場報價利率和存款利率同步下行，保持商業銀行淨息差穩定。

潘功勝表示，在市場化利率調控機制下，政策利率調整將帶動各類市場基準利率調整。他預計本次政策利率調整之後，將帶動 MLF 利率調低大概 0.3 個百分點，預期貸款市場報價利率（LPR）、存款利率等也將隨之下行 0.2 到 0.25 個百分點。

專家指出，MLF 中標利率如期下行，體現了央行下調政策利率（公開市場 7 天期逆回購操作利率）對市場化利率的引導作用。MLF 利率下降，有助於壓低銀行資金成本，透過銀行內部定價傳導，預計 LPR、存款利率等也會隨之下行，有助於持續提振市場信心，帶動經濟穩定成長。

海通宏觀梁中華團隊認為，7 天逆回購利率作為主要政策利率，央行在 7 月下調 10 基點後，時隔兩月再度調降，而且幅度達到 20 基點，上次調整幅度超過 10 基點，還是在 2020 年疫情的時候，展現央行貨幣政策逆周期發力的決心。

值得注意的是，滬指周三一度大漲逾 3%，終場衝高回落，2,900 點得而復失。

據《彭博》報導，Chetan Ahya 等摩根士丹利經濟學家周二在報告中寫道：「中國政府為了支持房地產和股市而推出的一攬子寬鬆措施，是一項積極舉措，但我們認為投資人不會認為這些措施足以解決通縮的問題，這些措施難以有效刺激消費。」