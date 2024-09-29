盤中速報 - TerraClassicUSD大漲37.22%，報0.03美元
鉅亨網新聞中心 2024-09-29 21:05
TerraClassicUSD(USTC)在過去 24 小時內漲幅超過37.22%，最新價格0.03美元，總成交量達0.32億美元，總市值1.51億美元，目前市值排名第 135 名。
近 1 日最高價：0.03美元，近 1 日最低價：0.02美元，流通供給量：5,842,925,486。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+6.55%
- 近 1 月：+12.71%
- 近 3 月：+6.85%
- 近 6 月：-33.79%
- 今年以來：-44.06%
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