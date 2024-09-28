波克夏連9日出脫美銀 持股比例已降至10.3%

鉅亨網編譯許家華 2024-09-28 12:40

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波克夏 (BRK.B-US)繼續出售美銀 (BAC-US) 持股，近幾日以約 4.6 億美元的價格出售了 1170 萬股，將其持股佔美銀在外流通股比例降至 10.3%。

根據周五 (27 日) 晚間，波克夏向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的 Form 4 文件，波克夏在周三、周四和周五以約 39.50 美元的均價出售了這些持股。

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波克夏目前持有美銀 8.027 億股，價值約 316 億美元。美銀周五股價下跌 0.3%，收每股 39.40 美元。

自 7 月中旬開始拋售以來，波克夏已出售價值近 95 億美元的美銀股票 (約 2.3 億股)，減持 20% 以上。波克夏執行長巴菲特(Warren Buffett) 負責管理公司約 3000 億美元資產組合，他似乎有意將持股比例降至 10% 以下，因為如此一來，波克夏將不再需要像現在一樣，在兩個工作天內申請其持股的任何變更。

美銀在外流通股 10% 的門檻約為 7.76 億股，波克夏過去 9 個交易日，每日都在出售其美銀持股，逐步邁向這個目標。

《巴隆周刊》專欄撰文稱，波克夏最終可能會止步於 2017 年購買的初始持股量 7 億股。一周前，波克夏將美銀持股比例降至 10.8% 時，自 7 月中旬來的套現加上 2011 年來所獲得的股息，在不考慮稅收的影響下，巴菲特獲得的總收益已經超過購買美銀股份時所花費的 146 億美元。