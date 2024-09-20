巴菲特又賣美銀持股約9億美元 可能還沒賣夠

鉅亨網編譯許家華 2024-09-20 13:05

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股神巴菲特旗下的波克夏 (BRK.B-US) 控股公司近幾日又拋售美銀 (BAC-US) 約 9 億美元的股票，並將其美銀持股降至 340 億美元，佔已發行股票的 10.8%。

根據周四 (19 日) 晚間向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的 Form 4 文件，波克夏在周二、周三和周四以平均 39.58 美元至 40.78 美元的價格出售了 2230 萬股美銀股票。波克夏現在擁有 8.36 億股股票。

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受 Fed 降息提振，美銀周四股價上漲 3.2%，收每股 40.87 美元。

過去三個交易日拋售美銀持股後，讓波克夏對美銀的持股比例接近 10%，這兩個月來巴菲特似乎就是朝這個方向穩定拋售。巴菲特負責管理波克夏 3000 億美元的股票投資組合。

倘若波克夏將其持股比例降至 10% 以下，將不再需要在兩個工作天內向 SEC 提交其美銀持股發生任何變化的文件。以此估算，波克夏必須將其美銀持股減少至約 7.76 億股，才能不受該備案規則限制。

自 7 月 17 日開始出售以來，波克夏現已出售價值約 80 億美元的美國銀行股票，佔其持股比例近 20%。