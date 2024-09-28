美銀：Siri智慧升級 2026年可創30億美元營收 10年近500億美元
鉅亨網編譯許家華 2024-09-28 10:00
美銀證券分析師 Wamsi Mohan 指出，蘋果 (AAPL-US) 新 AI 軟體「Apple Intelligence」雖尚未正式推出，但一旦上市，將有潛力為公司帶來可觀的收益。這項技術預計將改善 Siri 的功能，使其成為「更聰明的 Siri」，幫助用戶編輯和總結電子郵件、生成圖像，並提升 Siri 的實用性。
iPhone 16 推出後需求未如預期
蘋果在 9 月 9 日的「Glowtime」活動中推出了 iPhone 16，但該手機於 9 月 20 日上市時並未包含 GenAI 功能。這讓華爾街對於 iPhone 的需求產生了疑問，許多分析師報告指出，最新款智慧手機的需求低於去年版本。
華爾街最初對 Apple Intelligence 及其催生消費者換機的潛力感到興奮，但蘋果在 Glowtime 活動上表示，該軟體不僅在美國還無法使用，還需要更長的時間才能在世界各地推出其他語言版本。這讓許多分析師認為消費者今明兩年恐怕都不會搶購新 iPhone。
Siri 的商業潛力
美銀證券分析師 Wamsi Mohan 展望人工智慧將如何改變 Siri 的工作方式，也展望科技公司如何從這些變化中賺錢。
他在周五 (27 日) 發布的研究報告指出，蘋果將利用 Siri 作為虛擬助手，執行各種任務，如預訂交通、點餐或安排會議。他表示，Siri 的建議甚至可能根據支付給蘋果的公司來排序。
「這一切都引出一個問題，Siri 會推薦誰，甚至代表用戶預訂誰？我們的答案是，無論誰付費，都可以先向 Siri 或用戶展示。」
一些可能會為取得 Siri 推薦而付費的公司包括：Uber (UBER-US)、Lyft(LYFT-US)、DoorDash (DASH-US)...... 等等。
Mohan 預測，Siri 與應用程式的深度整合可能在 2026 年為蘋果帶來 30 億美元的收入，並在十年內接近 500 億美元。儘管對蘋果的前景持樂觀態度，但目前的市場環境對許多投資者來說仍然充滿不確定性。
Mohan 將蘋果股票評為「買入」，目標價為 256 美元，潛在漲幅約 12%。
蘋果股價表現
蘋果周五股價上漲 0.12%，收 227.79 美元。今年以來，該股已上漲 18%，相較於標普 500 指數的 20% 增長略遜一籌。
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