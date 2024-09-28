美銀：Siri智慧升級 2026年可創30億美元營收 10年近500億美元

鉅亨網編譯許家華 2024-09-28 10:00

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美銀證券分析師 Wamsi Mohan 指出，蘋果 (AAPL-US) 新 AI 軟體「Apple Intelligence」雖尚未正式推出，但一旦上市，將有潛力為公司帶來可觀的收益。這項技術預計將改善 Siri 的功能，使其成為「更聰明的 Siri」，幫助用戶編輯和總結電子郵件、生成圖像，並提升 Siri 的實用性。

iPhone 16 推出後需求未如預期

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蘋果在 9 月 9 日的「Glowtime」活動中推出了 iPhone 16，但該手機於 9 月 20 日上市時並未包含 GenAI 功能。這讓華爾街對於 iPhone 的需求產生了疑問，許多分析師報告指出，最新款智慧手機的需求低於去年版本。

華爾街最初對 Apple Intelligence 及其催生消費者換機的潛力感到興奮，但蘋果在 Glowtime 活動上表示，該軟體不僅在美國還無法使用，還需要更長的時間才能在世界各地推出其他語言版本。這讓許多分析師認為消費者今明兩年恐怕都不會搶購新 iPhone。

Siri 的商業潛力

美銀證券分析師 Wamsi Mohan 展望人工智慧將如何改變 Siri 的工作方式，也展望科技公司如何從這些變化中賺錢。

他在周五 (27 日) 發布的研究報告指出，蘋果將利用 Siri 作為虛擬助手，執行各種任務，如預訂交通、點餐或安排會議。他表示，Siri 的建議甚至可能根據支付給蘋果的公司來排序。

「這一切都引出一個問題，Siri 會推薦誰，甚至代表用戶預訂誰？我們的答案是，無論誰付費，都可以先向 Siri 或用戶展示。」

Mohan 預測，Siri 與應用程式的深度整合可能在 2026 年為蘋果帶來 30 億美元的收入，並在十年內接近 500 億美元。儘管對蘋果的前景持樂觀態度，但目前的市場環境對許多投資者來說仍然充滿不確定性。

Mohan 將蘋果股票評為「買入」，目標價為 256 美元，潛在漲幅約 12%。

蘋果股價表現