盤中速報 - 費城半導體大跌2%，報5204.51點
鉅亨網新聞中心 2024-09-28 02:43
截至台北時間28日02:28，費城半導體下跌105.99點（或2%），暫報5204.51點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+4.81%
- 近 1 月：+4.18%
- 近 3 月：-2.6%
- 近 6 月：+9.45%
- 今年以來：+27.18%
焦點個股
費城半導體成分股以台積電(TSM-US)領跌。台積電(TSM-US)下跌4.68%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)下跌3.95%；邁威爾科技(MRVL-US)下跌3.87%；連貫(COHR-US)下跌3.52%；輝達(NVDA-US)下跌3.46%。
部分成分股表現相對穩健，安森美半導體(ON-US)上漲1.04%；超捷國際(MCHP-US)上漲0.66%；恩智浦半導體(NXPI-US)上漲0.56%；格羅方德(GFS-US)上漲0.32%；德州儀器(TXN-US)上漲0.18%。
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