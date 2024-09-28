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鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大跌2%，報5204.51點

鉅亨網新聞中心 2024-09-28 02:43


截至台北時間28日02:28，費城半導體下跌105.99點（或2%），暫報5204.51點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+4.81%
  • 近 1 月：+4.18%
  • 近 3 月：-2.6%
  • 近 6 月：+9.45%
  • 今年以來：+27.18%

焦點個股


費城半導體成分股以台積電(TSM-US)領跌。台積電(TSM-US)下跌4.68%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)下跌3.95%；邁威爾科技(MRVL-US)下跌3.87%；連貫(COHR-US)下跌3.52%；輝達(NVDA-US)下跌3.46%。

部分成分股表現相對穩健，安森美半導體(ON-US)上漲1.04%；超捷國際(MCHP-US)上漲0.66%；恩智浦半導體(NXPI-US)上漲0.56%；格羅方德(GFS-US)上漲0.32%；德州儀器(TXN-US)上漲0.18%。

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美股美股盤中美股指數盤中速報費城半導體

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費城半導體5208.206-1.93%
台積電177.975-4.74%
Onto Innovation Inc.214.05-3.87%
邁威爾科技70.665-3.79%
連貫89.385-3.28%
輝達120.0201-3.24%
安森美半導體74.131.10%
超捷國際80.980.83%
恩智浦半導體243.520.53%
格羅方德40.880.29%
德州儀器209.7150.22%

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