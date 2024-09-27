迎戰秋冬空污季！台電10月以燃氣取代燃煤 全日備轉容量率10%穩定供電

下週一 (9/30) 經濟部將召開今年第二次電價審議會，針對 10 月供電狀況，台電今 (27) 日表示，隨秋冬空污季到來，調度策略將優先使用燃氣取代燃煤以改善空品，加上用電負載較低，且有再生能源出力，10 月全月日尖峰備轉容量率將保持 10%，皆可滿足負載需求。



台電說明，10 月整體供電能力預估日尖峰最大可達 4,258 萬瓩，大於預測最高負載 3,805 萬瓩；夜尖峰最大供電能力可達 3,790 萬瓩，大於預測最高負載 3,540 萬瓩。台電預估全月日尖峰備轉容量率將保持 10%，夜尖峰備轉容量率保持 7%。



台電說明，空污季 (10 月至隔年 3 月) 期間燃煤機組本就會降載或停機，台中電廠維持 7 部機組運轉，興達電廠燃煤 3、4 號機亦將停機，並視短期空品動態及供電情況，調整燃煤機組減少發電。此外，核三 2 號機也將於 10 月下旬進行為期一個月左右的大修。



台電進一步說明，空污季的調度策略將優先以「以氣代煤」兼顧穩供及環保，包括民營豐德 3 號機、大潭 9 號機 10 月可滿載試運轉測試。針對可能出現臨時高溫的秋老虎，皆已完成相關整備因應，9 月時已提前安排部分機組進行檢修，必要時亦可啟動發電。



台電指出，當再生能源發電量增加時，燃煤與燃氣等機組便可以減少發電，以 9 月 14 日為例，風力瞬時發電量達 254 萬瓩，創下歷史新高，超過四部台中燃煤機組的裝置容量。秋冬季風力發電效果佳，可進一步擴大燃煤機組降載幅度，也替補傳統機組上場，讓歲修規劃更有餘裕。



此外，近期水情充沛，可提升慣常水力之操作彈性，也運用抽蓄水力的儲能功能，於白天時抽水存電，將電力轉移集中於夜尖峰使用，妥善利用再生能源及克服間歇特性，再搭配時間電價、輔助服務及需量反應等彈性措施，確保供電無虞。