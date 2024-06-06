回應美國商會建言 經濟部強調我電價審議制度專業透明、電價穩定

針對今 (6) 日美國商會公布 2024 台灣白皮書，強調台灣政府應盡可能保持電價的穩定和透明度，經濟部表示，我國電價費率審議係依據電業法第 49 條及電價公式規定辦理，採專業電價審議之公開透明方式進行，也考量電業成本及社會情勢等因素綜合決議電價調幅，兼顧反映成本、穩定電價及物價。



經濟部說明，我國現有電價審議機制，一年檢討 2 次， 在每年 4 月及 10 月檢討電價，電價審議會是由消保團體、工總、商總及電力、經濟、法律、財務會計等領域學者專家及政府機關一起參與，進行專業審議，也會將各項電價成本及績效指標充分揭露。



俄烏戰爭後的能源危機，我國電價漲幅相對其他國家明顯較低，例如許多國家直接反映於價格，2020 至 2023 年間各國工業電價累積調幅，日本為 36%、韓國 87%、德國 34%、法國 160% 及英國 126%，而台灣工業電價調幅約僅上漲 3 成，相對和緩，即是考量民生物價和產業競爭力。



經濟部強調，感謝美國商會建議，會持續聽取產業建議，公私部門攜手，吸引本國與外商投資，也請社會各界支持強化電力基礎建設，抓住 AI 商機。