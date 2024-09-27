【新台股龍捲風】 教師節快樂！(期間限定好禮)

美股怎麼了？台股該怎麼辦？

美國最新就業數據緩解市場隱憂、美光財測績優激勵半導體股大漲，美股四大指數周四齊揚，標普 500 再創新高。台股加權指數今（27）日開盤勁揚 120.16 點或 0.53％，最高上漲 220.40 點或 0.96％、觸及 23079.21 點，睽違 2 個半月重登 23000 點大關，但 10 點後賣壓出籠，漲勢明顯收斂。受到中國降準 2 碼效應，帶動台股塑膠、玻璃、鋼鐵類股走強，而加權日 KD80 軸之上，周 KD 持續黃金交叉且開口放大，下週多頭將持續，隨著時間進入 10 月，將迎來第四季度，第四季通常都是電子股傳統旺季，也是多頭最強勢的時候，因為年底即將迎來【作帳行情】，所以電子股仍是主流!

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