【新台股龍捲風】 教師節快樂！(期間限定好禮)
鉅亨研報 2024-09-27 17:10
台股今（27）日開高走低，加權指數最高漲至 23079.21 點，午盤在權值股台積電 (2330-TW) 賣壓出籠下，指數翻黑走跌，終場跌 36.02 點，收在 22822.79 點，跌幅 0.15%，成交量 4,231.15 億元。整體而言，今玻璃、塑膠、鋼鐵、電器電纜、油電燃氣表現亮眼；半導體、金融、電子、通信網路、貿易百貨表現疲弱；主要權值股漲跌互見，聯發科 (2454-TW) 收盤小跌 10 元至 1260 元，跌幅低於 1%，鴻海 (2317-TW)、台達電(2308-TW)、廣達(2308-TW) 則收紅。
美股怎麼了？台股該怎麼辦？
美國最新就業數據緩解市場隱憂、美光財測績優激勵半導體股大漲，美股四大指數周四齊揚，標普 500 再創新高。台股加權指數今（27）日開盤勁揚 120.16 點或 0.53％，最高上漲 220.40 點或 0.96％、觸及 23079.21 點，睽違 2 個半月重登 23000 點大關，但 10 點後賣壓出籠，漲勢明顯收斂。受到中國降準 2 碼效應，帶動台股塑膠、玻璃、鋼鐵類股走強，而加權日 KD80 軸之上，周 KD 持續黃金交叉且開口放大，下週多頭將持續，隨著時間進入 10 月，將迎來第四季度，第四季通常都是電子股傳統旺季，也是多頭最強勢的時候，因為年底即將迎來【作帳行情】，所以電子股仍是主流!
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本波還可留意的如矽力 (6415-TW)、中租 (5871-TW)、藍天 (2362-TW)；要如何去找出像這類相對強勢的個股？徐老師憑藉多年的經驗與精準的市場判斷，每個關鍵時刻的決策都讓你更接近財富的目標，成為你投資路上的「致」勝先師，適逢 9/28 教師節來臨，徐老師特別送上一份感恩之禮，凡是電話號碼有 9、2、8，對中任 2 碼的朋友，填寫連結表單: https://forms.gle/uA5wVKQw41bv7dcL9
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(千萬不要再等到消息曝光見報才去追)
新復興 (4909-TW) 主要產品包括高頻微波通訊基板、高效能散熱基板、FR-4 基板等，近期更受惠於衛星應用的電路板需求旺盛，該公司今年營運強勁成長，這波兩天 2 根漲停板後今天續攻；而 COWOS 的惠特(6706-TW)、昇陽半(8028-TW)，我們早早帶領會員在低檔布局！那先進封裝領域還有誰？徐老師都一直持續為大家關注、解析。
AI 小飆股─宏致 (3605-TW)，已連續好幾天的高檔震盪，還有 USB 概念股─創惟(6104-TW) 震盪也較大；我們尚未曝光的【蓋牌股】也還在偷偷上攻。(利多見報又會被打壓，所以要低調點)像這類個股沒有徐老師的訊息你會抱不住，所以跟著徐老師有條不紊的操作才是上策。
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