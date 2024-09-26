市值型ETF黑馬！00922今年來報酬逾3成 1張2萬元入手

鉅亨網記者陳于晴 2024-09-26 16:04

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投資 ETF 成為顯學，「該買市值型還是高股息」一直是股民們的討論話題，投資專家建議，年輕時可以先把主力放在市值型 ETF 上，因為市值型的漲幅較明顯，像是國泰台灣領袖 50(00922-TW) 今年以來的漲幅達 32%，群益台 ESG 低碳 50(00923-TW) 也漲了 29%，先將本金養大，待退休時再逐漸將資金轉到高股息 ETF，有更靈活的現金流可運用，減輕每月生活開銷負擔。

「市值型」ETF 會跟台股大盤、美股大盤等特定市場連動，跟著大盤漲跌，市場專家分析，台股乘著 AI 浪潮、半導體優勢，後市發展樂觀，明年上半年甚至有機會超越今年，此時正逢「9 月魔咒」，台股尚在低檔盤旋，是加碼市值型 ETF 的絕佳時機。

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不過，觀察多檔人氣市值型 ETF 如元大台灣 50(0050-TW)、富邦台 50(006208-TW)，買進一張動輒六位數，相較來說，00922 兩萬元能入手，目前價格為 22.16 元 (9/26)，2023 年 3 月上市以來至今的報酬率高達 52.85%，贏過加權指數的 48.71%，波動率也小於大盤，投資人不用擔心價格波動睡不著。