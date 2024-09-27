search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：富邦媒(8454-TW)EPS預估下修至14.17元，預估目標價為404.76元

鉅亨網新聞中心 2024-09-27 14:10


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對富邦媒(8454-TW)做出2024年EPS預估：中位數由14.33元下修至14.17元，其中最高估值15.89元，最低估值13.34元，預估目標價為404.76元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值15.89(15.89)17.9518.8
最低值13.34(13.34)14.1815.41
平均值14.34(14.51)15.9217.11
中位數14.17(14.33)15.917.5

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值119,196,000131,867,000140,458,030
最低值112,813,000118,036,000128,643,000
平均值115,266,500124,884,710134,252,420
中位數114,636,660125,493,480134,233,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS15.115.7218.0213.87
營業收入
(單位：新台幣千元)		109,242,918103,436,43588,396,69667,198,104

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8454/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
富邦媒3980.13%
美元/台幣31.705-0.44%

鉅亨贏指標

了解更多

#上升三紅K

中弱短強
富邦媒

79.41%

勝率

延伸閱讀


Empty