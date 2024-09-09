中秋瘋烤肉預備起！momo近一周生鮮買氣狂飆50%

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-09-09 11:00

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中秋節將至，台灣線上零售業龍頭富邦媒 (8454-TW) 旗下 momo 購物今 (9) 日指出，觀察到燒肉商機爆發，旗下 momo 購物網近一周生鮮買氣狂飆 50%；而連鎖超商龍頭統一超 (2912-TW)7-ELEVEN 也積極搶攻節慶商機，主打全台最綿密的中秋補給站，為第三季旺季業績做衝刺。

為滿足中秋烤肉消費需求，momo 號召多個大型品牌，力拚搶下龐大的生鮮一條龍商機，今年集結王品集團、黑橋牌、漢克嚴選、大成、台畜等提供上萬種烤肉食材，包括一次購足的烤肉組合包，以及和牛、生食級干貝、香腸、雞翅等多元頂級與風味食材。

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7-ELEVEN 則是祭出「會員消費享 3 大優惠」、「烤肉主角與配角就近買」、「iOPEN Mall 歡聚 Fun 假購」三大生活提案，讓消費者可近採買中秋禮盒、烤肉生鮮和日常備品等，為第三季傳統旺季衝刺營運動能。