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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：富邦媒(8454-TW)EPS預估下修至14.25元，預估目標價為404.76元

鉅亨網新聞中心 2024-08-26 12:10


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對富邦媒(8454-TW)做出2024年EPS預估：中位數由14.33元下修至14.25元，其中最高估值15.89元，最低估值12.9元，預估目標價為404.76元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值15.89(15.89)17.9518.18
最低值12.9(12.9)13.515.41
平均值14.32(14.39)15.7616.69
中位數14.25(14.33)15.7916.58

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值120,689,870136,600,340153,923,600
最低值112,922,000118,036,000128,643,000
平均值116,063,120125,962,080137,208,240
中位數115,309,330126,080,950134,233,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS15.115.7218.0213.87
營業收入
(單位：新台幣千元)		109,242,918103,436,43588,396,69667,198,104

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8454/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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