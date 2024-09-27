鉅亨速報 - Factset 最新調查：M31(6643-TW)EPS預估下修至10.99元，預估目標價為1150元
鉅亨網新聞中心 2024-09-27 16:10
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對M31(6643-TW)做出2024年EPS預估：中位數由11.17元下修至10.99元，其中最高估值15.1元，最低估值6.2元，預估目標價為1150元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|15.1(15.1)
|21.85
|33.23
|最低值
|6.2(6.2)
|12.57
|22.62
|平均值
|10.96(11.53)
|18.48
|27.35
|中位數
|10.99(11.17)
|18.43
|26.21
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|2,013,000
|2,770,000
|3,394,560
|最低值
|1,674,000
|2,042,000
|2,804,000
|平均值
|1,874,260
|2,440,780
|3,062,910
|中位數
|1,876,800
|2,446,340
|2,990,190
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|12.6
|12.16
|8.12
|10.34
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|1,612,337
|1,360,165
|1,011,879
|981,016
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6643/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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