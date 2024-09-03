鉅亨速報 - Factset 最新調查：富邦媒(8454-TW)EPS預估上修至14.33元，預估目標價為404.76元
鉅亨網新聞中心 2024-09-03 08:10
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對富邦媒(8454-TW)做出2024年EPS預估：中位數由14.25元上修至14.33元，其中最高估值15.89元，最低估值13.34元，預估目標價為404.76元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|15.89(15.89)
|18.95
|21.98
|最低值
|13.34(13.34)
|14.18
|15.41
|平均值
|14.51(14.38)
|16.11
|17.75
|中位數
|14.33(14.25)
|15.9
|17.5
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|120,689,870
|136,600,340
|153,923,600
|最低值
|112,813,000
|118,036,000
|128,643,000
|平均值
|115,738,110
|125,856,470
|137,208,240
|中位數
|114,636,660
|125,493,480
|134,233,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|15.1
|15.72
|18.02
|13.87
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|109,242,918
|103,436,435
|88,396,696
|67,198,104
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8454/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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