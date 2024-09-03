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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：富邦媒(8454-TW)EPS預估上修至14.33元，預估目標價為404.76元

鉅亨網新聞中心 2024-09-03 08:10


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對富邦媒(8454-TW)做出2024年EPS預估：中位數由14.25元上修至14.33元，其中最高估值15.89元，最低估值13.34元，預估目標價為404.76元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值15.89(15.89)18.9521.98
最低值13.34(13.34)14.1815.41
平均值14.51(14.38)16.1117.75
中位數14.33(14.25)15.917.5

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值120,689,870136,600,340153,923,600
最低值112,813,000118,036,000128,643,000
平均值115,738,110125,856,470137,208,240
中位數114,636,660125,493,480134,233,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS15.115.7218.0213.87
營業收入
(單位：新台幣千元)		109,242,918103,436,43588,396,69667,198,104

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8454/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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