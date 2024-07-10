vivo第一！陸手機市場大洗牌小米擠下蘋果排第二 華為市佔成長最多

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-07-10 11:46

vivo 今年第二季在中國市佔率年增 7.17% 至 17.93%，排名第一，小米則擠下蘋果來到第二，市佔率達 15.95%，年增率 19.65%。值得一提的是，這是在蘋果加入電商平台價格戰的基礎上達成，可見得小米在第 2 季確實成長迅猛。

排名第四的則是 OPPO，市佔率 15.17%，華為則來到第五，市佔率 14.93%，較一年前成長 42.53%，成長幅度居中國市場前五大品牌之冠，榮耀市佔率則年增 6.93% 至 14.93%，位居第六。

小米集團合夥人、總裁，國際部總裁，小米品牌總經理盧偉冰在上述數據曝光後轉發並說，小米 7 月將有新品，市佔率有望進一步提升，小米中國區市場部副總經理、Redmi 品牌總經理王騰則進一步表示，K70 至尊版很快就來，下半年繼續加油。

此前消息顯示，小米 x MediaTek 聯合實驗室上週二 (2 日) 正式揭牌。Redmi K70 至尊版是聯合實驗室的首款作品，Redmi 和聯發科共同攜手，打造天璣性能的金字招牌。上代 Redmi K60 至尊版售價從人民幣 2599 元起跳，K70 至尊版售價料將從人民幣 2599 到 3000 元之間起跳。

小米週二 (9 日) 也宣佈新一代智慧工廠全面量產，即將發佈的 MIX Fold 4、MIX Flip 將在該工廠生產，並將在本月正式發佈。其中 MIX Flip 是小米的首款小尺寸摺疊機型，很多粉絲期待已久，台灣有望上市。

除電動車外，中國手機市場也可以說捲上天了，而且是旗艦機、中端機、入門機全面的卷，誰能在可控成本下產出最暢銷的手機才能贏得市場，登上榜單。