【個股前線】被動元件搭上AI浪潮，三集瑞做什麼？一文認識電感元件應用範圍

鉅亨研報 2024-09-27 11:41

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你知道你的手機是由非常多的電子元件組成，而當中包含著諸多被動元件與主動元件，每個元件都有各種不同對應的功能，今天我們介紹即將上市的三集瑞科技 - KY，即為主要製作被動元件的電感廠商，一起來看看吧！

一、公司簡介與最新營運狀況

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三集瑞是電感元件廠，旗下的電感產品應用場景多元，涵蓋主機板、筆記型電腦、顯示卡、伺服器與車用電子等，主要生產兩大類型的電感：一體成型式電感和組裝式電感。

一體成型式電感包括貼片式功率電感、插件式功率電感和高密度電感。這類電感具有結構穩定、抗噪性強的特點，適用於高頻、大電流的應用場景。

組裝式電感則包括貼片式和插件式兩種。這類電感的特點是可以根據客戶需求進行定制，靈活性高。

一體成型式電感包括貼片式功率電感、插件式功率電感和高密度電感。這類電感具有結構穩定、抗噪性強的特點，適用於高頻、大電流的應用場景。

組裝式電感則包括貼片式和插件式兩種。這類電感的特點是可以根據客戶需求進行定制，靈活性高。

公司產品應用

二、營運與展望