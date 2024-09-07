銀行保險業打頭陣！首屆TCFD評鑑 公股台銀、兆豐、彰銀及台企銀獲績優

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-07 11:12

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首屆氣候相關財務揭露 (TCFD) 報告書評鑑獲獎單位，銀行業包括 (以筆畫順序為準): 元大銀行、中信銀、永豐商銀、兆豐銀行、國泰世華銀行、彰銀、臺銀、臺灣企銀; 壽險業包括: 台灣人壽、合庫人壽、國泰人壽、凱基人壽、新光人 壽; 產險業包括: 中國信託產險、泰安產險、國泰產險、華南產險、富邦產險。

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金管會於 2022 年底，由銀行局與保險局分別發布「氣候風險財務揭露指引」，要求 38 家本國銀行及 44 家保險業 (含在台分公司及再保險公司)，於 2023 年 6 月底前公布 TCFD 報告書。政大「企業永續管理研究中心」於去年成立，即規劃辦理是項評鑑，昨日頒獎典禮暨研討會來賓，包括主辦單位政治大學副校長蔡維奇、商學院院長黃家齊、企業永續管理研究中心主任譚丹琪與副主任許永明。

蔡維奇致詞時強調, 氣候變遷是全球性的問題,「減碳」是國際 性共同努力的目標。在全國致力於「淨零」目標時, 銀行與保險業透過對一般實體產業的投資 與融資, 可引導一般產業重視氣候變遷議題, 加速一般實體產業的減碳淨零轉型。

研討會中並邀請獲獎業者代表進行心得分享, 包括永豐銀行資深副總林宏洋、國泰人壽風控長陳玫琪以及華南產險副總經理胡一鳴，就各業者進行 TCFD 報告書撰寫亮點與心得分享。