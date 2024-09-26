望隼上市已滿6個月 9/27起開放融資融券交易
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-26 19:05
隱形眼鏡廠望隼 (4771-TW) 自今年 3 月 18 日上市至今已滿 6 個月，且符合前開標準的規定，證交所公告，明 (27) 日起得為融資融券交易。
望隼總經理石安指出，觀察 7、8 月中國客戶仍在去化 618 檔期的庫存，客戶對即將到來的雙 11 檔期持保守看法。為因應中國市況，望隼矽水膠白片 8 月已經出貨，明年也將推出第二代濾藍光產品以刺激市場。
觀察下半年市況，石安提到，雖然下半年中國市場成長力道不如去年強勁，但因為有日本客戶訂單的挹注，加上新品的推出，全年營收有望成長。望隼上半年在中國銷售成長逾 5 成，也積極備戰雙 11 購物節，預估全年營收可望再創高。
石安進一步指出，矽水膠產品占下半年營收比重有望達中個位數百分比。另外，在 2024 年底及 2025 年陸續取得美國及日本矽水膠證照後，隨著 2025 年矽水膠產品放量，法人預估望隼 2025 年矽水膠產品營收比重將達雙位數以上，帶動整體毛利率提升。
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