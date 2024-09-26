永豐金證券首創「美股股利再投入」 放大長投複利效果

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-09-26 19:43

‌



永豐金證券今 (26) 日宣布，豐存股領先業界推出「美股股利再投入」功能，只要一鍵開啟股利再投入，系統會自動將領到的現金股利買入原來的股票，美股定期定額操作更靈活。

永豐金證券說明，豐存股享手續費優惠、買入無最低手續費限制，打破大眾對複委託高門檻、手續費昂貴、找台灣券商買美股不方便的刻板印象。

‌



過往股利再投入是美國券商特色的功能，但永豐金證券觀察到國人除了投資台股，也逐漸將布局範圍擴至海外，對美股定期定額的需求強勁。

據證券同業公會統計，至 7 月複委託定期定額的投資金額，年增達 122%。

因此，為滿足投資人對美股市場的需求，永豐金證券成為全台首家將「美股股利再投入」功能引進定期定額平台的券商，投資人可藉此創造更亮眼的複利效益。

豐存股股利再投入功能，是以實際入帳的現金股利 (稅後淨額)，自動送出委託，並於最近一次的定期定額委託日執行買進；須留意，豐存股美股的股利淨額需大於 10 美元系統才會啟動再投入。