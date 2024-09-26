永豐金證券首創「美股股利再投入」 放大長投複利效果
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-09-26 19:43
永豐金證券今 (26) 日宣布，豐存股領先業界推出「美股股利再投入」功能，只要一鍵開啟股利再投入，系統會自動將領到的現金股利買入原來的股票，美股定期定額操作更靈活。
永豐金證券說明，豐存股享手續費優惠、買入無最低手續費限制，打破大眾對複委託高門檻、手續費昂貴、找台灣券商買美股不方便的刻板印象。
過往股利再投入是美國券商特色的功能，但永豐金證券觀察到國人除了投資台股，也逐漸將布局範圍擴至海外，對美股定期定額的需求強勁。
據證券同業公會統計，至 7 月複委託定期定額的投資金額，年增達 122%。
因此，為滿足投資人對美股市場的需求，永豐金證券成為全台首家將「美股股利再投入」功能引進定期定額平台的券商，投資人可藉此創造更亮眼的複利效益。
豐存股股利再投入功能，是以實際入帳的現金股利 (稅後淨額)，自動送出委託，並於最近一次的定期定額委託日執行買進；須留意，豐存股美股的股利淨額需大於 10 美元系統才會啟動再投入。
永豐金證券進一步提到，觀察到網上社群觀察有不少網友疑惑該使用海外券商還是複委託交易美股，事實上，使用台灣券商開立複委託帳戶有兩大優勢；以永豐金證券為例，第一，複委託帳戶沒有資產限制的開戶門檻，凡年滿 18 歲符合資格者即可線上申請。
第二，投資人不用將錢匯至海外，不僅安全性相對有保障，也不會產生每次出入金約台幣數百元至上千元的電匯費等額外的交易成本。
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