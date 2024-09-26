永豐金證券首創「美股股利再投入」一鍵放大長投複利

鉅亨研報 2024-09-26 16:14

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永豐金證券豐存股領先業界推出「美股股利再投入」功能，只要一鍵開啟股利再投入，系統會自動將領到的現金股利，買入原來的股票，有機會更進一步提升報酬表現，操作美股定期定額更靈活。永豐金證券豐存股享手續費優惠、買入無最低手續費限制，打破大眾對複委託高門檻、手續費昂貴、找台灣券商買美股不方便的刻板印象。

永豐金證券表示，股利再投入原本是美國券商特色的功能，但觀察到國人除了投資台股，也逐漸將布局範圍擴至海外，對美股定期定額的需求強勁，根據證券同業公會資訊，今年 7 月複委託定期定額的投資金額，與去年同期相比成長 122%。為滿足投資人對美股市場的需求，永豐金證券成為全台首家將「美股股利再投入」功能引進定期定額平台的券商，讓投資人透過豐存股就能免費使用股利再投入功能，創造更亮眼的複利效益。

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永豐金證券指出，豐存股股利再投入功能，是以實際入帳的現金股利 (稅後淨額)，自動送出委託，並於最近一次的定期定額委託日執行買進。另外，豐存股美股的股利淨額需大於 10 美元系統才會啟動再投入。美股再投入的買入手續費計算，則會以單筆定額之方式計算，同樣享有優惠手續費率，詳細資訊可見豐存股官網。

永豐金證券在 PTT/Dcard 社群觀察到不少網友疑惑該使用海外券商還是複委託交易美股，事實上使用台灣券商開立複委託帳戶有兩大優勢，以永豐金證券為例，第一，複委託帳戶沒有資產限制的開戶門檻，凡年滿 18 歲符合資格者即可線上申請。第二，不用將錢匯至海外，不僅安全性相對有保障，也不會產生每次出入金約台幣數百元至上千元的電匯費等額外的交易成本。