〈2024百貨周慶〉超商也有周年慶！ 小七給19%高回饋衝刺Q3業績

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-09-26 17:55

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統一超 (2912-TW) 今 (26) 日宣布，為歡慶會員達到 1800 萬里程碑，OPENPOINT 生態圈周年慶將開打，自 9 月 27 日至 29 日 3 天加碼推出「OPENPOINT 會員滿額加贈點雙重活動」，整體回饋率高達 19.2%，跟進搶攻百貨業者近期帶動的周年慶熱潮。

統一超說明，周年慶活動期間，消費者到全台 7000 家 7-ELEVEN 門市消費單筆滿 180 元即送 18 點 OPENPOINT、持 OPEN 錢包綁定中國信託信用卡單筆消費滿 500 元加贈 50 點，雙重贈點活動可疊加使用，即單筆滿 540 元最高現賺 104 點，回饋率高達 19.2%，還可合併本周末逾 20 款超值優惠商品。

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統一超 OPENPOINT 生態圈自 2014 年藉由會員、點數、支付三大策略，持續跨產業、跨通路策略合作，至今已開通全台逾 50 個品牌、20 萬個通路據點，海外布局則是攜手日本 PONTA 點數生態圈，範圍涵蓋 28 萬個據點。

為持續深耕會員經濟，7-ELEVEN 貼近消費者日常需求推許多全台首見的創新服務，例如，海內外逾 6 萬家網購平台下單選 7-ELEVEN 取貨付款可使用 OPENPOINT 點數折抵、行動隨時取數位寄杯咖啡可線上兌領外送到家。