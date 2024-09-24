遠百談消費轉變 二大百貨銷售主力業種承壓

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-09-24 17:20

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遠百 (2903-TW) 營運長林彰豐今 (24) 日指出，看景氣有些越看越緊張，今年消費買氣就是平平而已，目前看到化妝品和精品業種較往年辛苦，但「百貨沒有做不好的權利，難過也是要過，打敗不景氣」，周年慶目標仍要成長 3-5%。

林彰豐說，全台 12 店今年周年慶目標增幅 3-5%，儘管今年的確景氣平平，做百貨只能積極，沒有做不好的權利，周年慶更加強行銷和商品力。

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遠百的周慶由台中大遠百打頭陣，開跑至今，遠百觀察到，男女裝和家用業種較不受出國熱潮影響，逆勢成長，不過，化妝品和精品「比較辛苦」，主要是因精品過往熱銷已墊高比較基期，而化妝品則以日系品牌受影響較大。

而板橋大遠百進一步分析，精品各品牌表現不一，今年表現較好的是商品有趣的輕奢品牌，而有更換設計師的品牌消費買氣則相對保守。

另外，一向是帶百貨人流的主要業種餐飲，還是表現很好，林彰豐說，消費者較以往更要求服務品質，小飯館、中型餐廳的來客表現更較美食街好。