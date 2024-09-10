微風周年慶12日開跑 精品領銜拚全檔期業績增5%

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-09-10 17:38

‌



連鎖百貨業者微風今 (10) 日宣布周年慶即將開跑，以微風廣場、微風南京打頭陣，首波於 9 月 12 日至 9 月 30 日登場，合計 6 大館周年慶全檔期業績目標 58 億元，年增 5%，而全年總業績估將達 345 億元，年增 5%。

微風表示，今年的成長重心還是在高級珠寶和精品，儘管國人出國熱潮不減，但頂級珠寶客群多半還是在國內購買。

‌



微風也提到，目前 app 會員已達 100 萬名，較去年有 2-3% 的成長。

今年微風廣場匯聚超過 30 間頂級珠寶品牌，推出獨家精品，全力搶高端客，而微風南京今年也引進多家新櫃位，包括美國知名牛仔褲品牌的 GUESS、日本流行飾品 KOTORI、提供女性舒適生活的休閒服飾 ABEYLLEND、平價鍋物 Hi MiNi 鍋、以及有國民三明治之稱的洪瑞珍。

周年慶期間，微風積點禮遇會員於指定區域單筆消費達指定門檻即可獲得相應的會員點數，包括珠寶、手錶滿 30000 元送 15000 點 ($1500)，國際精品滿 10000 元送 10000 點 ($1000)，流行名品、飾品滿 5000 元送 5000 點 ($500)，香氛保養、女鞋滿 3000 元送 3000 點 ($300)。，首六日還有微風聯名卡加碼，使用微風聯名卡於各館當日單筆消費達指定區域門檻，再加贈 1000 點 ($100)。