擴大新北版圖 遠百：TPARK園區將增設新據點
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-18 14:14
遠東集團零售體系遠百 (2903-TW) 今 (18) 日召開股東常會，通過每股發放現金股利 1.6 元，配息率 82%，遠百表示，今年已有 2 家新店開幕，並規畫將在新北市 TPARK 園區增設新據點，朝向國際化百貨零售集團布局。
遠百指出，去年迎來疫後復甦，遠百零售體系積極調整營運模式，展現強勁動能，全年營收、稅前淨利、稅後純益等財務數據皆創下成立以來新高。
其中，遠東 SOGO 受惠於升級商場環境、導入新商品等改裝效應，愛買則加強發展網購，推動營運改善；City’Super 以高端品牌定位，精進服務品質，刺激業績成長。
遠百認為，隨著消費者更習慣使用手機等數位工具，未來會導入 AI 運算，將商場內的商品陳列做更明確區分，並透過數位看板、APP 和 POS 機推播給顧客適合的資訊。
同時，遠百將投資各地開發機會，寶慶店正在改建，也規畫在新北市 TPARK 園區增新據點。
而遠東集團今年開出的新據點有遠東 Garden City 巨蛋店 5 月底登場，為台北市中心量體最大的購物商場，位於中國重慶的遠東城也於 5 月初試營運，擁有每日 80 萬的客流基礎。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇