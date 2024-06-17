擴大新北版圖 遠百：TPARK園區將增設新據點

遠百認為，隨著消費者更習慣使用手機等數位工具，未來會導入 AI 運算，將商場內的商品陳列做更明確區分，並透過數位看板、APP 和 POS 機推播給顧客適合的資訊。

同時，遠百將投資各地開發機會，寶慶店正在改建，也規畫在新北市 TPARK 園區增新據點。

而遠東集團今年開出的新據點有遠東 Garden City 巨蛋店 5 月底登場，為台北市中心量體最大的購物商場，位於中國重慶的遠東城也於 5 月初試營運，擁有每日 80 萬的客流基礎。