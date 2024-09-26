環球購物打造最大芭比夢想慶典 樂估業績增15%

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-09-26 16:37

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環球購物今年周年慶祭出高達 26% 的回饋，是百貨業界最高，並找來 100 家品牌提出 10 萬款選品六折起，下殺折扣驚人。

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環球購物說明，今年是第一次結合線上和線下當日同步回饋，主要是觀察到線上成長商機龐大，在經營 3 年基礎下，今年以來線上業績翻倍爆發成長。

環球購物也提到，今年百貨零售表現相對低迷的原因是，精品和化妝品業種需求受民眾出國潮的衝擊，不過，對以餐飲和生活家用品為主力銷售業種的環球購物而言，相對沒有影響，前 8 月仍逆勢成長 6%。

由於長期耕耘社區型和車站商場，環球購物餐飲營收占總營收比約 40%，生活家用品約 20%，為因應國人熱愛出國趨勢，未來規劃積極強化國產品牌，做出不可取代性。

環球購物於 9-10 月共引進近 80 個新櫃，以服飾配件、餐飲美食占比最高，包括新北中和 HUNTER、LOWRYSFARM、STEVEMADDEN、八色烤肉 mini 和全台百貨首家亞尼克 Cafe 等，屏東市則引進花月嵐拉麵、時時香。

同時，車站店近期同步大幅改裝，板橋車站引進 EJEANS 等多家服飾新櫃、南港車站有來自京都的京都柚子豚骨拉麵研究中心，新左營車站 3 樓更升級美食街並引進兩餐 EXPRESS、雲象泰式餐廳等新櫃，桃園 A19 則有 DAISO 大創旗下品牌 THREEPPY 登場。