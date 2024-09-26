醫揚榮獲「2024中堅潛力獎」 凸顯智慧醫療領域的市場競爭力與永續發展承諾

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-26 17:04

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醫揚 (6569-TW) 在最新公布的「2024 中堅潛力獎」Taiwan BIC Award 中脫穎而出，憑藉在「市場面」、「基本面」、「永續面」的卓越表現，從市值介於 1 至 5 億美元間的 784 家上市及上櫃企業中脫穎而出，榮獲年度得獎者殊榮。

自成立 14 年以來，醫揚專注於智慧醫療科技的創新與製造，致力於開發一系列高性能、可靠性強的醫療級設備與解決方案。從精密的生理監測系統，到病房與手術室中使用的醫療電腦及專業顯示器，醫揚的產品已廣泛應用於全球各大醫院的臨床場域，成為醫療人員提升工作效率與護理質量的重要工具。

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針對此次得獎，全球總經理莊富鈞表示，這項榮譽是對醫揚團隊多年來不懈努力的最佳肯定。醫揚致力於運用科技協助醫療機構提升臨床效率、降低醫療風險，同時不斷追求技術創新，為醫護人員提供最先進的解決方案。

莊富鈞指出，未來將繼續擴大在全球市場的佈局，並強化技術與服務，以回應全球醫療產業日益成長的需求。

除了在市場表現上表現亮眼，醫揚也致力於推動企業永續發展，積極融入環境、社會和治理 (ESG) 目標。持續在產品設計和製造過程中採用符合環境標準的材料和技術，力求在降低碳足跡的同時提升產品壽命與性能。此外，公司強化治理結構，保持高度的透明度與倫理標準，為未來長期穩健發展奠定堅實基礎。

在人工智慧 (AI) 技術加速變革醫療產業的浪潮下，醫揚與全球頂尖技術夥伴輝達 (NVDA-US) 及英特爾 (INTC-US) 合作，開發了多款搭載最新 AI 技術的智慧醫療產品。這些 AI 產品透過邊緣運算技術，顯著提升醫護人員的診療效率，同時利用高效運算能力，協助醫師進行醫療影像的篩選與判讀，實現更精準且迅速的診斷過程。

此次榮獲「2024 中堅潛力獎」Taiwan BIC Award，不僅是對醫揚科技長期深耕智慧醫療領域的肯定，也是對其在推動醫療創新、提升診療效能及促進全球醫療品質提升的積極貢獻之表彰。

展望未來，醫揚科技將持續推動 AI 技術在醫療領域的廣泛應用，專注於開發符合臨床需求的創新醫療級 AI 平台設備，並透過全面性的代工服務，協助全球醫療設備廠商提升設備的輔助診療效能及精準度，推動智慧醫療產業的持續進步。

關於「2024 中堅潛力獎」Taiwan BIC Award 〈2024 中堅潛力獎〉Taiwan BIC Award 是由台灣董事學會與企業發展研究中心 (CDRC)，在連續三年發布外資精選台灣百強後，首次針對中型好公司設計的獎項，用以表彰在台灣經濟發展中扮演重要角色的中型企業。