醫揚推搭載輝達IGX平台醫療AI PC 全球首家可量產銷售公司

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-11 10:30

醫揚 (6569-TW) 聚焦 AI 醫療，推出最新醫規等級的電腦搭載輝達 (NVDA-US)IGX 平台，總經理莊富鈞指出，醫揚為全球首家可以量產、銷售搭載輝達 IGX 平台電腦的公司。同時，醫揚也積極拓展全球市場，看好亞洲市場潛力，目標 3 至 5 年內將亞洲市場比重從 10% 提高至 20%。

莊富鈞表示，輝達力推 IGX 平台至不同的醫療應用上，醫揚推出的 ACCEL-JS2000 搭載 NVIDIA IGX Orin 平台及 RTX A6000 顯示卡，提供醫療設備商醫療邊緣 AI 的影像處理平台，也在今年 COMPUTEX 展出。莊富鈞透露，目前醫揚為全球首家也是唯一一家，可以幫輝達量產並銷售搭載 IGX 平台電腦的公司。

莊富鈞指出，AI 醫療軟體從輔助的角度切入，成功打入市場，也逐漸讓醫療產業對 AI 的接受度提高，AI 可以幫助醫療人員節省時間、提高效率，並更專注於治療病患。因此莊富鈞認為，AI 醫療軟體的普及，帶動 AI 醫療平台的需求。

歐美市場一直以來都是醫揚的最大市場，營收占比達 90%，亞洲地區僅占 10%。不過莊富鈞觀察，亞洲市場的成長潛力大，包含越南、泰國、馬來西亞的醫療相關政策改變，希望能將醫療智慧化及自動化，並有效運用資源照顧人民健康。因此醫揚積極切入亞洲市場，目標是 3 至 5 年內將亞洲市場比重從 10%，提高至 20% 甚至 25%。

歐美市場方面，莊富鈞提到，醫揚的客群可分為 OEM 及醫療通路，美洲市場以 OEM 為主，歐洲市場則以醫療通路為主，不過在 AI 導入醫療領域後，市場產生變化。

莊富鈞說明，過去美洲醫院將醫療 IT 視為一般電腦，歐洲市場也較少接觸 OEM，但在 AI 導入醫療領域後，看到美洲市場的醫療通路需求逐漸成長，而歐洲也漸漸有 OEM 的需求加入。

莊富鈞樂見這樣的趨勢，認為 AI 的出現開發出新的市場需求，未來醫揚也將積極卡位歐美市場，補足歐美兩邊原先各自缺乏的生意。