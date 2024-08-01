醫揚榮獲2024 Asia-Taiwan BIO Awards傑出生技產業獎殊榮

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-01 10:12

醫揚科技 (6569-TW) 榮獲 Asia-Taiwan BIO 生技展的「傑出生技產業獎」的「潛力標竿獎」。成立 14 年來，醫揚開發製造多樣化的智慧醫療科技產品，從生理監測系統、各種病房或手術室使用的醫療電腦、顯示器、醫療電源等，到行動護理、遠距診療系統，醫揚的產品可說幾乎遍佈醫院的各類病房、手術室、護理站及救護中心，擁有 ISO 9001、ISO 13485、CE、FCC、FDA、IEC/EN 60601-1 等眾多國際醫療安規及資訊規範認證，軟、硬體一站式的服務與優越品質備受全球醫療大廠信賴。

除了以「Onyx」品牌銷售產品外，醫揚也提供 OEM/ODM 服務，歐美前百大醫療設備商中，許多都是醫揚客製化代工客戶。

在 AI 技術熱門的當今，醫揚也成為輝達 (NVDA-US) 和英特爾 (INTC-US) 的 AI 醫療合作夥伴，推出多款搭載這些大廠最新 AI 技術的產品。醫揚集多年經驗於大成的智慧醫療 AI 輔助診療方案，不僅利用邊緣運算能力提升效率，為醫護人員診療節省更多時間，更進一步借助高階算力，協助醫生進行醫療影像的篩選與判讀，更加省時也更加準確。