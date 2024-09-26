中國反擊！即日起對加拿大啟動反歧視調查

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-09-26 14:00

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中國商務部周四（26 日）發布公告，稱獲得的初步證據和消息顯示，加拿大將對自中國進口相關電動車和鋼鋁產品採取的加徵關稅等限制措施，符合《中華人民共和國對外貿易法》第七條規定的「在貿易方面對中華人民共和國採取歧視性的禁止、限制或者其他類似措施」的情形。

中國商務部表示，依據有關規定，決定即日起對加拿大相關被調查措施啟動反歧視調查。調查對象為加拿大將對自中國進口相關產品採取的加徵關稅等限制措施，包括但不限於：

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一、自 2024 年 10 月 1 日起，對所有中國製造的電動車輛徵收 100% 附加稅。

二、自 2024 年 10 月 15 日起，對自中國進口的鋼鐵和鋁製品徵收 25% 附加稅。

三、限制可享受加拿大清潔能源汽車補貼的國家範圍。

此外，加拿大政府自 9 月 10 日起就自中國進口的電池和電池零件、太陽能產品、半導體、關鍵礦產等徵稅啟動 30 天公眾咨詢，加拿大政府後續採取的相關措施，也在本次調查範圍內。