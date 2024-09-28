政院：居家托育督導、訪輔員10/1起調薪3000元 並提高訪視頻率

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-28 09:36

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行政院昨 (27) 晚發布，自 113 年 10 月 1 日起，將提高居家托育中心督導及訪視輔導員薪資，每人每月調薪 3,000 元，督導薪資提高至 4.1 萬元至 4.6 萬元，訪視輔導員薪資提高至 3.7 萬元至 4.2 萬元。居托中心除增加人力，另針對全日送托的 3 歲以下弱勢、發展遲緩幼兒及居家收托滿 3 名者，並提高訪視頻率為至少每年 6 次。

行政院表示，調薪目的在使督導及訪視輔導員，更專注於居家保母訪視輔導工作及服務品質管理。此外，居家托育中心也將增聘行政人員，協助處理行政庶務，希透過調整薪資及增補人力，提升居家托育中心訪視服務品質，讓家長安心送托。



行政院發言人李慧芝指出，衛福部為管理居家保母的登記、管理及輔導工作，於全國設置 71 處居家托育服務中心，配置 56 名督導及 463 名訪視輔導員。現行居家托育服務中心督導薪資為 3.8 萬元至 4.3 萬元，訪視輔導員薪資為 3.4 萬元至 3.9 萬元。

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自 113 年 10 月起調薪 3,000 元後，督導薪資調高為 4.1 萬元至 4.6 萬元，訪視輔導員薪資調高為 3.7 萬元至 4.2 萬元。另依居托中心服務規模，每中心補助行政人員 1 至 2 名，協助處理值班諮詢、家長接待與溝通、辦理活動、訓練及在職訓練時數登錄等行政庶務工作。



李慧芝表示，為維護受托兒童權益，訪視輔導員採無預約、安排不同時段的訪視；衛福部已函頒居家托育服務中心訪視工作指引，針對全日送托的 3 歲以下兒童、發展遲緩、出養童、家外安置童、及居家托育人員收托滿 3 名，提高該類對象的訪視頻率至少每年 6 次。