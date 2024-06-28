全台首棟！國壽烏日大樓建築能效最優「1+」等級100%採綠電

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-28 14:34

為提升台灣建築能源效率，達成 2050 年淨零建築目標，內政部建築研究所建構「建築能效評估系統 TBERS1」，為台灣商辦大樓建築能效評級，國泰人壽台中烏日大樓，率先完成相關評核取得建築能效最優「1+」等級，成為「近零碳建築」，代表大樓相較其他商辦節能 50%。

此外，烏日大樓更將其餘用電全數導入綠電，進行能源碳中和至零排放，成為全台首棟通過「淨零建築」評定大樓。

烏日大樓為國泰人壽自用商辦大樓，除以綠建築結構設計，更自設太陽能光電設備、建築窗採複層玻璃間隔以惰氣填充阻隔熱氣有效降溫、戶外停車場透水磚設計讓雨水有效去化不溢散、水撲滿集水循環再利用等設計，由內而外與永續、節能緊扣，也獲得美國 LEED 黃金級綠建築認證、台灣綠建築最高等級鑽石級標章。

除烏日大樓，國泰人壽自 2016 年起，自行開發建築時均力求在永續設計、節能設備、綠化量、廢棄物管理等領域，皆達一定水準。自 2023 年起，更將「台灣綠建築標章」、「美國 LEED 標章」或「建築能效評估系統 (TBERS)」等規範，視為首要認證目標。

此外，國壽也積極參與國際級不動產 ESG 評鑑，其中國泰民生建國大樓 2023 年取得 GRESB2 最高 5 星級評鑑，亦是東亞區複合式既有建築第 2 名。

國泰人壽致力打造低碳、零碳智慧建築，將之視為永續生活重要趨勢，於建案開發時即導入永續設計理念，同步發展綠電網絡，統計至 2024 年，國壽共已取得 17 張綠建築相關標章，且自設太陽能光電大樓年發電總量超過 100 萬度，另為完善綠電網絡也簽訂再生能源購電協議（CPPA），年採購量逾 5,800 萬度。