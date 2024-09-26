元太攜手比利時Delvaux 電子紙拓奢華皮件應用

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-09-26 13:29

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電子紙大廠元太 (8069-TW) 今 (26) 日宣布，與比利時奢華皮具品牌 Delvaux 展開合作，於巴黎時裝週推出限量手袋系列，結合傳統紡織品與創新技術，Helios 系列將展示四款運用元太 E Ink Prism 3 技術的設計。

元太電子紙技術首次應用在奢華皮件市場將實現於 Delvaux 的 Caprice 和 Pin 系列，目前兩家公司正合作推動該系列的產品上市計劃。

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元太董事長李政昊表示，此次與 Delvaux 合作開發出電子紙全新應用的可能性，將傳統皮革與 E Ink Prism 可變色電子紙材料和諧地結合在一起，運用創新電子紙與傳統材質無縫融合，尊重歷史又展望創新未來。

Delvaux 執行長 Jean-Marc Loubier 透露，在拉斯維加斯 CES 展覽中發現了 E Ink 的創新技術，經過 2 年多密集的研發合作，成功地電子紙的卓越技術與皮革工藝融合，創造出適合日常使用的非凡手袋，Delvaux 的 Helios 系列將極致的傳統與極致創新結合在一起，促使元太與 Delvaux 都跨越了舒適圈。

Delvaux 成立於 1829 年，是位於比利時布魯塞爾的行李箱製造商，曾在 1908 年預見到旅行革命的到來，並為女性皮革手袋「le Princesse」申請了全球首個專利，成為現代手袋的發明者。