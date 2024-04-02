〈焦點股〉一詮成功切入CoWos供應鏈 連2日亮燈漲停
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-02 12:26
輝達 (NVDA-US)GTC 大會結束後，市場聚焦 CoWoS 先進封裝以及水冷、液冷散熱技術，LED 導線架廠一詮 (2486-TW) 受惠 AI 散熱需求帶動均熱片業務，更傳出旗下高階均熱片成功切入晶圓代工廠 CoWoS 供應鏈，激勵一詮股價連 2 日強攻漲停。
一詮今 (2) 日早盤以 68 元開高走高，盤中亮燈漲停鎖住 72.6 元，連 2 日攻上漲停板，不僅站上所有均線，且股價寫下歷史新高，成交量超過 7.3 萬張。觀察三大法人籌碼動向，三大法人已經連 2 買，合計買超 1 萬張。
AI 浪潮帶動 AI 伺服器需求，進而推升散熱需求，加上 CoWoS 產能吃緊的狀況將逐漸緩解，即便 LED 市況不佳，但一詮投入半導體均熱片開花結果，法人指出，一詮均熱片營收比重約 19%，看好 AI 散熱持續加持，為一詮帶來成長動能。
一詮 2 月營收 3.13 億元，月減 29.6%，年減 17.13%。累計今年 1 至 2 月營收 7.57 億元，年增 8.57%。
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