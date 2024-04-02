〈焦點股〉一詮成功切入CoWos供應鏈 連2日亮燈漲停

一詮今 (2) 日早盤以 68 元開高走高，盤中亮燈漲停鎖住 72.6 元，連 2 日攻上漲停板，不僅站上所有均線，且股價寫下歷史新高，成交量超過 7.3 萬張。觀察三大法人籌碼動向，三大法人已經連 2 買，合計買超 1 萬張。