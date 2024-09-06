美時拚收購 16億元拿下賽諾菲越南、柬埔寨Alpha Choay銷售業務

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-06 09:42

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美時 (1795-TW) 公告，董事會通過以 5000 萬美元 (約新台幣 16 億元) 收購賽諾菲 (Sanofi) 在越南、柬埔寨的 Alpha Choay 商標、市場授權及製造技術。美時指出，交易完成後，將立即接管 Alpha Choay 在越南和柬埔寨的銷售業務。

Alpha Choay 主要用於治療由發炎、外傷、手術或燒傷引起的水腫，具有有效的抗發炎特性，可以加速身體吸收因發炎引起的水腫，以及手術後和外傷後的血腫和水腫。美時說明，Alpha Choay 在越南被廣泛使用，且在越南與柬埔寨的銷售額超過 2200 萬美元 (約新台幣 7.05 億元)。

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總經理 Petar Vazharov 表示，美時致力為全球患者提供高品質的藥品，收購 Alpha Choay 這個在越南抗發炎藥物中的領導品牌，體現了我們的承諾。值得注意的是，Alpha Choay 將使美時打進越南的藥房通路，顯著擴大影響力。