軟袋機能飲品充填廠漢田IPO度蜜月 早盤漲幅逾12%

軟袋機能飲品充填代工大廠漢田 (1294-TW) 在今 (26) 日股票以 118 元上櫃掛牌，早盤股價最高達 133 元，最高漲幅達 12.71%， 在全台大型食品企業加速開發保健及機能食品同時，漢田擁有 13 條水平軟袋機能飲品充填線，董事長李雨霖表示，漢田產能已備妥，公司將加速內外銷市場開發。