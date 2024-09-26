軟袋機能飲品充填廠漢田IPO度蜜月 早盤漲幅逾12%
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-26 10:21
軟袋機能飲品充填代工大廠漢田 (1294-TW) 在今 (26) 日股票以 118 元上櫃掛牌，早盤股價最高達 133 元，最高漲幅達 12.71%， 在全台大型食品企業加速開發保健及機能食品同時，漢田擁有 13 條水平軟袋機能飲品充填線，董事長李雨霖表示，漢田產能已備妥，公司將加速內外銷市場開發。
漢田成立於 2007 年，初期以中藥材（龜鹿）販售為主，2010 年開始從事超微奈米珍珠粉低溫研磨，2012 年開始導入殺菌軟袋水平充填機台及滅菌設備，從事保健食品充填代工服務。漢田生技目前設廠於彰化，主要經營品項為液劑、晶凍保健食品的研發、ODM 及 OEM 代工，提供保健食品從配方設計至殺菌軟袋充填包裝的一站式代工服務。
漢田員林廠 2023 年年產能達 8000 多萬包。2024 年溪湖總廠正式啟用，單月產能達 1800 萬包，員林廠將專攻果凍類產品充填包裝、液體產品由溪湖廠充填生產。
漢田 2023 年營收 6.25 億元，年增 1.06 倍、稅後純益 1.48 億元，每股純益 7.66 元。2024 年上半年營收 3.97 億元，毛利率 40.91%，稅後純益 8184 萬元，每股純益 3.24 元。
漢田生技 2024 年 1-8 月營收已達 5.45 億元，年增 49.2%。
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