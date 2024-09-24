〈台股開盤〉季線關前觀望量縮 權值股陷整理台積電也低頭 但技術指標有利

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-24 09:37

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台股今 (24) 日集中市場以平低盤開出，早盤指數下跌，以 22273.79 點開出，指數雖受壓制在下彎的季線之下，但仍盤踞在月線之上，開盤包括電子、金融指數下跌、營建指數出現止跌小幅上揚，台積電 (2330-TW) 早盤下跌 1 元或 0.1%，市場買盤部分流向航運族群。

資深證券分析簡伯儀指出，台股大盤仍遭遇均線及龐大解套反壓，且量能不繼，但相對技術指標 RSI 及 KD 值相對有利，在權值股陷入整理同時，中小型股可望依各種題材浮現而擔綱。

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台股集中市場今天早盤以 22273.79 點開出，維持在盤下小幅震盪，估計全場成交值爲 2785 億元。

台股權值股台積電早盤下跌 1 元，鴻海 (2317-TW) 下跌 0.5 元 0.28%，昨日拉尾盤的聯發科 (2454-TW) 今開盤上漲 5 元或 0.44%，蘋果概念股的大立光 (3008-TW) 及玉晶光 (3406-TW) 股價都小幅上揚。

今晨收盤的美股表現上 ，隨著市場消化聯準會官員言論，標普 500 指數週一 (23 日) 上漲 0.28% ，道瓊收漲 61.29 點，兩大指數均創歷史新高。對政策敏感的美國 2 年期公債殖利率跌至 3.58%，而長天期美債殖利率變化不大。投資人關注本週五即將公布個人消費支出指數以及週四將公布第二季國內生產毛額。

美股週一 (23 日) 主要指數表現，美股道瓊指數上漲 61.29 點，或 0.15%，收 42,124.65 點。那斯達克指數上漲 25.95 點，或 0.14%，收 17,974.27 點。S&P 500 指數上漲 16.02 點，或 0.28%，收 5,718.57 點。費城半導體指數上漲 25.75 點，或 0.51%，收 5,025.81 點。NYSE FANG + 指數下跌 25.63 點，或 0.22%，收 11,419.44 點。

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王互有消長。Meta (META-US) 漲 0.55%；蘋果 (AAPL-US) 跌 0.76%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.06%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.40%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.19%。