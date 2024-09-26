盤中速報 - Celestia大跌8.3%，報6.2美元
鉅亨網新聞中心 2024-09-26 09:20
Celestia(TIA)在過去 24 小時內跌幅超過8.3%，最新價格6.2美元，總成交量達0.41億美元，總市值12.82億美元，目前市值排名第 41 名。
近 1 日最高價：6.85美元，近 1 日最低價：6.08美元，流通供給量：209,865,446。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+3.60%
- 近 1 月：+13.88%
- 近 3 月：-4.17%
- 近 6 月：-55.57%
- 今年以來：-55.97%
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