盤中速報 - Sui大漲8.14%，報1.71美元
鉅亨網新聞中心 2024-09-26 00:20
Sui(SUI)在過去 24 小時內漲幅超過8.14%，最新價格1.71美元，總成交量達2.27億美元，總市值45.73億美元，目前市值排名第 17 名。
近 1 日最高價：1.79美元，近 1 日最低價：1.58美元，流通供給量：2,679,963,750。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+32.13%
- 近 1 月：+73.80%
- 近 3 月：+97.64%
- 近 6 月：+1.92%
- 今年以來：+105.77%
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