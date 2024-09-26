中國提出穩就業24條 擴大理工農醫類專業招生規模

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-09-26 15:00

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中共中央、國務院周三（25 日）發布《關於實施就業優先戰略促進高品質充分就業的意見》，從推動經濟社會發展與就業促進協調聯動、著力解決結構性就業矛盾、完善重點群體就業支持體系等七方面，提出 24 條措施。

據《新華社》報導，主要意見如下：

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一、促進勞動報酬合理增長。健全勞動、知識、技術等要素按貢獻參與分配的初次分配機制，提高勞動報酬在初次分配中的比重。加強對企業工資收入分配的宏觀指導，完善勞動者工資決定、合理增長、支付保障機制。

二、推動高等教育高品質發展，擴大理工農醫類專業招生規模，根據社會需要、產業需求、職業開發優化調整學科專業設置。將就業狀況作為辦學資源配置、教育品質評估、招生計劃安排的重要依據，對就業品質不高的專業實行紅黃牌提示制度。

三、擴大社會保障覆蓋面。推動用人單位及職工依法參加社會保險，健全靈活就業人員、農民工、新就業形態人員社會保障制度，全面取消在就業地參保戶籍限制。推動失業保險、工傷保險、住房公積金向職業勞動者廣覆蓋。

四、完善規模性失業風險防範化解機制，加強監測預警、政策儲備和應急處置，有條件的地方可設立就業風險儲備金，妥善應對就業領域重大風險。積極應對人工智慧等新興技術快速發展對就業的影響。

五、引導資金、技術、勞動密集型產業從東部向中西部、從中心城市向腹地有序轉移，加大對革命老區、邊境地區、資源枯竭地區等政策傾斜，促進區域間就業均衡發展。

六、支持各類經營主體穩崗擴崗。發揮國有企業就業引領作用，綜合運用財政支持、稅收優惠、金融支持、社會保障等政策，引導各類主體更好履行穩崗擴崗社會責任。

七、鼓勵青年投身重點領域、重點行業、城鄉基層和中小微企業就業創業，有條件的地方可對到位於縣鄉中小微企業就業的高校畢業生加大政策支持力度。

八、建立全國統一的就業訊息資源庫，推出全國就業公共服務平台，實現就業事項一體化辦理、精準化服務、智慧化監管。

九、支持靈活就業健康發展，建設區域性行業性零工市場、功能化便捷化零工驛站。對就業困難人員、離校 2 年內未就業大學畢業生靈活就業的，按照規定給予一定的社會保險補貼。

據《界面新聞》報導，分析師指出，就業是經濟活動的基礎，事關社會穩定。第二季以來，中國經濟成長勢頭回落，青年和大城市失業率均有抬頭跡象，在此背景下，政府需要及時展開政策干預。

「當前中國經濟面臨轉型升級的關鍵時期，意見的提出，不僅體現出政府對就業問題的高度重視，也彰顯政府透過宏觀調控和政策協同來穩定和擴大就業的決心。」中國信息協會常務理事、國研新經濟研究院創始院長朱克力說。