張國煒與長榮大房的遺產繼承風波延燒 知情人士這麼說

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-09-20 17:38

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針對星宇航空 (2646-TW) 董事長張國煒控告長榮集團已故總裁張榮發委任的四位遺囑執行人一事，有知情人士今 (20) 日對此提到，自 2016 年總裁辭世迄今，遺囑執行人積極處理遺產清算與申報，才將海內外為數不少遺產編制清冊順利完成，耗費相當心力與時間。

知情人士提到，遺囑執行人自張榮發逝世至今，已召開十餘次遺囑執行人會議，以及數不清的通訊聯絡溝通，並在繼承人因意見不同而陸續杯葛參與會議時，努力召集達 25 次的遺囑執行人與繼承人會議，並邀請會計師與律師一同與會，以及時就繼承人於會議中提出關於財務、稅務或是法律事項疑義，予以釐清說明。

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知情人士遺憾，繼承人間就遺囑效力與特留分的意見分歧，部分繼承人對遺囑效力提出訴訟，還有繼承人堅持其他繼承人對海外遺產不得主張法定特留分，事實上，期間遺囑執行人除持續積極協調各種可行方案，也尊重繼承人訴訟權利。

而 8 月 14 日遺囑效力經法院判決確定後，遺囑執行人隨即召開遺囑執行人會議，商議後續協調繼承人間關於遺產分配事宜進行，嗣於 9 月 10 日召開繼承人與遺囑執行人會議討論，絕無怠忽履行遺囑執行人義務之虞。