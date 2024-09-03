因中國需求疲軟 高盛大幅下調明年銅價預期逾3成

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-09-03 17:30

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高盛集團表示，由於中國經濟復甦令人失望，將不利銅價上漲，因此將明年的預測下調每噸近 5000 美元，，相當於下調超過 30%。

Samantha Dart 和 Daan Struyven 等分析師在報告中表示，全球銅庫存大幅下降的時間，將比之前預期的要晚得多。

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高盛將明年的銅價預估下調至每噸 10100 美元，遠低於之前預測的 1.5 萬美元，下調幅度約 32%。高盛原本還預測，今年底銅價將升至 1.2 萬美元，如今他們認為，要到 2025 年之後才會見到這一價格。

高盛還調降了其他金屬的預期，將明年鋁價預測，從每噸 2850 美元下調至 2540 美元，並維持對鐵礦砂和鎳的看跌觀點，僅僅看好黃金，是近期首選對沖地緣政治和金融風險的工具。

高盛觀點改變之際，中國原料庫存不斷增加，而經濟活動不夠強勁，無法消除過剩的庫存。中國持續的房地產低迷，以及製造業和出口產業日益增長的阻力，使得年成長 5% 的經濟目標，目前看來更加難以實現。

高盛表示：「中國大宗商品需求弱於預期，以及中國未來經濟前景面臨的下行風險，導致我們對大宗商品採取更具選擇性、建設性較低的戰術觀點。」