佳必琪AI伺服器應用能見度達下半年 切入輝達GB200供應鏈

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-03-27 16:54

連接器 / 線廠佳必琪 (6197-TW) 今 (27) 日召開法說，董事長張舒眉表示，目前 AI 伺服器相關應用需求強勁、急單湧現，訂單能見度已達下半年，而輝達 (NVIDIA) 推出新一代 AI 伺服器架構 GB200，佳必琪可望同步受惠。

張舒眉表示，目前很多案子在 POC 的階段，除了 GB200 外，也有不少液冷的案子，已經完成 POC 並在出貨。目前公司前五大客戶都是在做 AI，下半年會看到更大的成長，預計上下半年營收將呈現 4：6。

張舒眉進一步指出，佳必琪目前出貨產品中，AI 伺服器相關約佔數據網路電信事業營收 30%，且除了是輝達的合格供應商外，也是美超微的主力供應商，在北美客戶拉貨力道強勁下，全力趕工滿足急單需求。

佳必琪說明，目前應用在 AI 伺服器的產品包括主板到 GPU 卡的訊號線、GPU / 主板到背板存儲訊號線、MCIO to MCIO PCIe Gen 5。其中，前高速 MCIO Cable 是目前主力出貨產品，並持續大量交貨北美 AI 伺服器系統客戶。