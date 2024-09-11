汎瑋材料明起申購 9/19抽籤 申購價每股50元

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-11 15:02

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汎瑋材料 (6967-TW) 上櫃股票承銷案於 9/12 至 9/16 進入公開申購階段，申購價格為 50 元，公開抽籤日為 9/19，該股今 (11) 日興櫃價約 68 元，與申購價差達 18 元。

汎瑋材料於 9 月 10 日完成競價拍賣作業，競拍股數 1,587 仟股全數順利拍出。最低得標價為 57.1 元，最高得標價 65 元，加權平均得標價為 59.1 元。公司另提供 596 仟股供公開申購；公開申購期間為 9 月 12 日至 16 日，抽籤日訂於 9 月 19 日。

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汎瑋材料產品分為八大類，包括導熱 / 散熱 / EMI、絕緣類、網紗及透氣膜類等，廣泛應用於手機、筆電、穿戴式裝置和電動車等領域，未來將聚焦於工業電腦、電動車和 AI 應用等高附加價值領域，目前越南廠和馬來西亞子公司準備營運，有望為營運挹注動能。