央媽降準、降息、降存量房貸利率強力救市！陸專家：意料之中 但此舉最令人意外

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-09-25 12:13

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中國金融三巨頭昨 (24) 日推出一系列刺激政策強力救市，專家認為中國人民銀行 (央行) 降息和降準是意料之中的事，最令人意外的則是又開了一個管道，公開間接給股市輸送彈藥，且力道力道大大出乎業界學者意料。

中國知名財經作家吳曉波表示，這次「924 新政」可用一句話形容，也就是「預期管理要拉滿，情緒價值要給到位」。「預期拉滿」指單一政策或難以扭轉，但組合起來油門轟滿，就是向民眾顯示表明要全力搞經濟的決心，「情緒價值到位」則照顧被高存量房貸款利率壓在頭上的普通老百姓，留點餘錢該買買，該吃吃，該喝喝。

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降息與降準是 924 新政意料之中的事，很大程度上和中國央行要完成「經濟 KPI」跟「民生 OKR」有關。上周智本社發佈的社融報告就預測，掌管貨幣的央行要做出反應，因中國高層在 7 月大會上表示，堅定不移實現全年經濟社會發展目標，加上本月中高層又指示，「努力完成全年經濟社會發展目標任務」。

此外，當前中國國內流動性快速下降，資產價格持續低迷，房地產依然下滑，內需消費不見效的現狀，身背 5% 增速 KPI 的央行，必然要狂轟油門，且從趨勢來看，美國聯準會 (Fed) 降息後全球正式進入寬鬆週期，給予了中國央行猛烈刺激的極大底氣。

同樣在意料之中的政策是降低存量房貸款利率。今年以來，幾乎所有叫得上名字的財經媒體和經濟學家都在諫言，如今千呼萬喚始出來是民心所向，更是銀行和消費窘境的一次反推。

此次下調完存量房貸利率，中國央行預計將惠及 5000 萬戶家庭，平均每年減少家庭利息支出人民幣 1500 億元左右。

若全部存量房貸利率都得到充分調整，居民每年可節省利息支出人民幣 2800 億元。過去四季，全國居民人均消費支出 / 人均可支配收入的比值約 70%，按照這一比率，理論上可增加近人民幣 2000 億元的消費空間。

若合併上月底展開的新一輪「以舊換新」補貼活動，可能會有不錯的刺激效果。

然而，相較於 924 新政中和老百姓有關、並不太意外的房地產部分，國家對股市的支持力度卻大大出乎業界學者意料，比如對平準基金的研究、支援股票回購和增持等等，這些新的東西被視為引爆股市的關鍵。

中國財經評論員劉曉博認為，真正引爆市場的是平準基金的消息，一般來說，平準基金規模必須要達到股市總市值的 5% 或以上，才能起到穩定市場的作用。以中國 A 股三大指數目前規模，若設立平準基金，注入的資金最好能在人民幣 5 兆元以上。至於 5 兆從何而來，以當前情況只能靠發行國債。若能這樣做，就相當於投放 5 兆基礎貨幣。對市場拉動作用就會相當大。

安邦智庫研究中心研究員楊希特則說，本次中國央行創新推出兩項工具；一是證券、基金、保險公司互換便利，初期操作規模為 5000 億元，未來可按需要擴大規模，二是推出股票回購增持專項再貸款，引導銀行向上市公司及其主要股東提供貸款，支援股票回購和增持。

操作面上，雖然中國央行資產負債表未直接持有股票資產，但實際上成為央行流動性投放和銀行信用擴張的抵押品。這也是銀行支持資本市場發展的一次業務創新，而平準基金堪稱重大利多，具有顛覆性影響，雖然正在研究階段，但它和降準降息有同樣的影響力。

至於存量房貸利率下調，58 安居客研究院院長張波指出，去年存量利率調整是針對首套房，且要求調整後利率不能低於原貸款發放時所在城市的首套住房貸款利率政策下限，此次預計對二套房存量更為有利，而降低二套首付比例，其實已經預示著房價當下已處於底部。

劉曉博表示，股市大概見底了，但在房市上，一線城市還需要發佈一輪新的鬆綁政策，至少上海、深圳、廣州都需要，若能馬上推出，房市很大機會在今年內能見底。二套房首付比例降到 15%，跟首套房持平是超出預期的。具體執行起來，每個城市可能有所不同，北、上、深很難做到這麼低，徵信差的人也很難享受如此低的首付，但絕大部分人、絕大部分城市，可以享受到。