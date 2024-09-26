〈貴金屬盤後〉降息動能推動美元走疲 黃金突破歷史新高
鉅亨網編譯許家華 2024-09-26 06:24
黃金價格周三 (25 日) 飆升至歷史新高，因市場預期美聯準會 (Fed) 再次大幅降息，提振黃金牛市漲勢，而美元走軟也增加了黃金的投資吸引力。
High Ridge Futures 金屬交易總監 David Meger 表示：「我們仍乘著央行寬鬆政策的浪潮，未來可能會出台更多寬鬆政策，因此美元預計會更加走軟。」
美元兌一籃子貨幣穩定至近 14 個月低點，使得黃金對海外買家來說變得更便宜。
根據 CME FedWatch 工具，Fed 上周降息 50 個基點，投資者預計 11 月再次降息 50 個基點的可能性約為 59%。
交易員等待 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 的演講和美國通膨數據，以進一步探詢利率政策走向。
Blue Line Futures 首席市場策略師 Phillip Streible 表示，倘若勞動力持續疲軟，且 Fed 主席重申降息 50 個基點，那麼未來一兩天可能會看到黃金每盎司 2700 美元的水準。
今年迄今，金價已漲逾 29%，歸因於央行寬鬆政策和地緣政治議題。Meger 表示，過去幾日的黃金漲勢係因 ETF 資金流動和輔助因素所推動，包括中東地緣政治緊張局勢和中國採取的大規模刺激措施
其他貴金屬交易
- 美股下半年好壞參半 做好一件事情最重要！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈貴金屬盤後〉中東局勢緊張、美消費信心惡化 避險和降息押注推動金價創歷史新高
- 資金重回黃金ETF！黃金牛市可延續至2025年
- 〈貴金屬盤後〉中東局勢緊張、美消費信心惡化 避險和降息押注推動金價創歷史新高
- 〈貴金屬盤後〉金價觸及歷史新高 Fed降息維持市場看漲情緒
下一篇