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〈貴金屬盤後〉降息動能推動美元走疲 黃金突破歷史新高

鉅亨網編譯許家華 2024-09-26 06:24

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（圖：REUTERS/TPG）

黃金價格周三 (25 日) 飆升至歷史新高，因市場預期美聯準會 (Fed) 再次大幅降息，提振黃金牛市漲勢，而美元走軟也增加了黃金的投資吸引力。

  • 現貨黃金上漲 0.2%，至每盎司 2662.00 美元，此前曾觸及 2670.43 美元的歷史新高。
  • 12 月交割的黃金期貨價格上漲 0.3%，至每盎司 2684.7 美元。

High Ridge Futures 金屬交易總監 David Meger 表示：「我們仍乘著央行寬鬆政策的浪潮，未來可能會出台更多寬鬆政策，因此美元預計會更加走軟。」

美元兌一籃子貨幣穩定至近 14 個月低點，使得黃金對海外買家來說變得更便宜。

根據 CME FedWatch 工具，Fed 上周降息 50 個基點，投資者預計 11 月再次降息 50 個基點的可能性約為 59%。

由於黃金不孳息，因此利率下降會增強黃金的投資吸引力。

交易員等待 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 的演講和美國通膨數據，以進一步探詢利率政策走向。

Blue Line Futures 首席市場策略師 Phillip Streible 表示，倘若勞動力持續疲軟，且 Fed 主席重申降息 50 個基點，那麼未來一兩天可能會看到黃金每盎司 2700 美元的水準。

今年迄今，金價已漲逾 29%，歸因於央行寬鬆政策和地緣政治議題。Meger 表示，過去幾日的黃金漲勢係因 ETF 資金流動和輔助因素所推動，包括中東地緣政治緊張局勢和中國採取的大規模刺激措施

其他貴金屬交易
  • 現貨白銀下跌 0.9%，至每盎司 31.81 美元，觸及 5 月初以來的最高水準。
  • 現貨鉑金上漲 0.8%，至 993.10 美元。
  • 現貨鈀金下跌 1.6%，至 1039.41 美元。

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