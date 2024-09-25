外匯速報 - 紐元/美元(NZDUSD) 大漲1.13%，報0.6336元
鉅亨網新聞中心 2024-09-25 03:10
截至台北時間25日03:10，紐元/美元上漲0.0071點漲幅達1.13%，暫報0.6336點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+0.53%
- 近 1 週：+1.08%
- 近 3 月：+2.40%
- 近 6 月：+4.56%
- 今年以來：-0.90%
紐元/美元近90天正相關的前3貨幣對
紐元/美元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/瑞典克朗相關性-0.71，本日上漲0.63%
- 美元/挪威克朗相關性-0.70，本日上漲0.68%
- 美元/泰銖相關性-0.63，本日上漲0.76%
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