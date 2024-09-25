search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

外匯速報 - 紐元/美元(NZDUSD) 大漲1.13%，報0.6336元

鉅亨網新聞中心 2024-09-25 03:10


截至台北時間25日03:10，紐元/美元上漲0.0071點漲幅達1.13%，暫報0.6336點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.53%
  • 近 1 週：+1.08%
  • 近 3 月：+2.40%
  • 近 6 月：+4.56%
  • 今年以來：-0.90%

紐元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 澳元/美元相關性0.79，本日上漲0.75%
  • 英鎊/美元相關性0.67，本日上漲0.46%
  • 歐元/美元相關性0.55，本日上漲0.53%

紐元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/瑞典克朗相關性-0.71，本日上漲0.63%
  • 美元/挪威克朗相關性-0.70，本日上漲0.68%
  • 美元/泰銖相關性-0.63，本日上漲0.76%

文章標籤

外匯速報

相關行情

台股首頁我要存股
紐元/美元0.63371.15%
澳元/美元0.68910.81%
英鎊/美元1.3410.48%
歐元/美元1.11780.60%
泰銖/美元0.0305810.66%

延伸閱讀


Empty