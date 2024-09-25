外匯速報 - 歐元/美元(EURUSD) 大漲0.48%，報1.1164元
鉅亨網新聞中心 2024-09-25 02:30
截至台北時間25日02:30，歐元/美元上漲0.0053點漲幅達0.48%，暫報1.1164點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-0.71%
- 近 1 週：-0.17%
- 近 3 月：+3.93%
- 近 6 月：+2.83%
- 今年以來：+0.61%
歐元/美元近90天正相關的前3貨幣對
歐元/美元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性-0.79，本日上漲0.52%
- 美元/瑞典克朗相關性-0.75，本日上漲0.61%
- 美元/離岸人民幣相關性-0.61，本日上漲0.59%
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