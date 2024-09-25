search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

外匯速報 - 歐元/美元(EURUSD) 大漲0.48%，報1.1164元

鉅亨網新聞中心 2024-09-25 02:30


截至台北時間25日02:30，歐元/美元上漲0.0053點漲幅達0.48%，暫報1.1164點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-0.71%
  • 近 1 週：-0.17%
  • 近 3 月：+3.93%
  • 近 6 月：+2.83%
  • 今年以來：+0.61%

歐元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 英鎊/美元相關性0.75，本日上漲0.37%
  • 歐元/加幣相關性0.70，本日上漲0.23%
  • 紐元/美元相關性0.55，本日上漲1.02%

歐元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/新加坡幣相關性-0.79，本日上漲0.52%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.75，本日上漲0.61%
  • 美元/離岸人民幣相關性-0.61，本日上漲0.59%

文章標籤

外匯速報

相關行情

台股首頁我要存股
歐元/美元1.11780.60%
英鎊/美元1.3410.48%
加幣/美元0.74440.77%
紐元/美元0.63371.15%
人民幣/美元0.1422090.28%

延伸閱讀


Empty