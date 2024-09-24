外匯速報 - 美元/泰銖(USDTHB) 大跌0.49%，報32.75元
鉅亨網新聞中心 2024-09-24 21:50
截至台北時間24日21:50，美元/泰銖下跌0.16點跌幅達0.49%，暫報32.75點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-2.78%
- 近 1 週：-0.84%
- 近 3 月：-10.35%
- 近 6 月：-9.46%
- 今年以來：-4.19%
美元/泰銖近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性0.73，本日下跌0.27%
- 美元/瑞典克朗相關性0.60，本日下跌0.3%
- 美元/韓元相關性0.58，本日下跌0.11%
美元/泰銖近90天負相關的前3貨幣對
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