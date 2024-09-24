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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/泰銖(USDTHB) 大跌0.49%，報32.75元

鉅亨網新聞中心 2024-09-24 21:50


截至台北時間24日21:50，美元/泰銖下跌0.16點跌幅達0.49%，暫報32.75點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-2.78%
  • 近 1 週：-0.84%
  • 近 3 月：-10.35%
  • 近 6 月：-9.46%
  • 今年以來：-4.19%

美元/泰銖近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.73，本日下跌0.27%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.60，本日下跌0.3%
  • 美元/韓元相關性0.58，本日下跌0.11%

美元/泰銖近90天負相關的前3貨幣對

  • 紐元/美元相關性-0.64，本日下跌0.77%
  • 英鎊/美元相關性-0.63，本日下跌0.21%
  • 澳元/美元相關性-0.55，本日下跌0.42%

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美元/泰銖32.65-0.79%
韓元/美元0.000751250.00%
紐元/美元0.63190.86%
英鎊/美元1.33740.21%
澳元/美元0.68710.51%

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